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Звездный гость

«Он вообще сумасшедший, больной»: Светличная нелестно отозвалась о Прохоре Шаляпине

Как отметила звезда «Бриллиантовой руки», у нее не было романа с певцом.

«Он вообще сумасшедший, больной»: Светличная нелестно отозвалась о Прохоре Шаляпине
Светлана Светличная заявила, что ударила бы Прохора Шаляпина по лицу за распространение сплетен. Фото: из личного архива Прохора Шаляпина

Актриса Светлана Светличная в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro прокомментировала информацию, что десять лет назад у нее был роман с музыкантом Прохором Шаляпиным. Об этом ранее заявил фотограф и друг певца Виктор Панкратьев.

Светлана Светличная и Прохор Шаляпин. Фото
Светлана Светличная и Прохор Шаляпи. Фото: из личного архива Прохора Шаляпина

«Да никогда в жизни у нас не было романа. Он вообще сумасшедший, больной. Вот смотрю я телевизор. Прохор Шаляпин вдруг начинает говорить о погоде, потом о женщинах. Он рассказывает всем о романе со Светличной, но это неправда».

Светлана Светличная

Как отметила звезда картины «Бриллиантовая рука», где она сыграла роковую соблазнительницу Анну Сергеевну, если бы Шаляпин был рядом, то она, возможно, не удержалась и дала ему по лицу за распространение сплетен.

«Он совсем не мой тип людей. Есть вот такие больные люди. Как вот была дама у Джигарханяна, бывшая жена. Они с Шаляпиным одного плана. Для меня только существуют люди, которые думают достойно», — заметила актриса.

Светлана Светличная и Прохор Шаляпин. Фото
Светлана Светличная опровергла слухи о романе с Прохором Шаляпиным. Фото: из личного архива Шаляпина

По словам восьмидесятилетней Светличной, она сейчас живет одна.

«Я — великий человек. Я нормальный человек, любящий страну, а не Шаляпина», — подчеркнула актриса.

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