«Он вообще сумасшедший, больной»: Светличная нелестно отозвалась о Прохоре Шаляпине

Как отметила звезда «Бриллиантовой руки», у нее не было романа с певцом.

Актриса Светлана Светличная в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro прокомментировала информацию, что десять лет назад у нее был роман с музыкантом Прохором Шаляпиным. Об этом ранее заявил фотограф и друг певца Виктор Панкратьев.

«Да никогда в жизни у нас не было романа. Он вообще сумасшедший, больной. Вот смотрю я телевизор. Прохор Шаляпин вдруг начинает говорить о погоде, потом о женщинах. Он рассказывает всем о романе со Светличной, но это неправда». Светлана Светличная

Как отметила звезда картины «Бриллиантовая рука», где она сыграла роковую соблазнительницу Анну Сергеевну, если бы Шаляпин был рядом, то она, возможно, не удержалась и дала ему по лицу за распространение сплетен.

«Он совсем не мой тип людей. Есть вот такие больные люди. Как вот была дама у Джигарханяна, бывшая жена. Они с Шаляпиным одного плана. Для меня только существуют люди, которые думают достойно», — заметила актриса.

По словам восьмидесятилетней Светличной, она сейчас живет одна.