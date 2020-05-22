«Я нашел в ней близкого человека»: Шаляпин высказался после слухов о романе со Светличной

Как отметил певец, их дружба длилась примерно два года.

Музыкант Прохор Шаляпин в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro прокомментировал слухи, что у него был роман со звездой картины «Бриллиантовая рука» Светланой Светличной. Об этом ранее заявил фотограф и друг Шаляпина Виктор Панкратьев.

«Мы со Светличной дружили очень хорошо. Фотограф говорит, что у нас был роман? Он что, свечку держал? У нас была странная дружба. Так, видимо, виделось со стороны. Я находил в ней близкого человека. Она очень умная. С ней интересно было. Мы ходили друг к другу в гости. Она ко мне, я – к ней». Прохор Шаляпин

Как отметил исполнитель, их отношения длились примерно два года. Это было с 2010 по 2012 год.

«Куда-то гуляли. Ходили с ней вместе», — заявил он.

При этом Шаляпин не стал говорить, почему они перестали общаться.