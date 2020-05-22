«Я нашел в ней близкого человека»: Шаляпин высказался после слухов о романе со Светличной

Музыкант Прохор Шаляпин в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro прокомментировал слухи, что у него был роман со звездой картины «Бриллиантовая рука» Светланой Светличной. Об этом ранее заявил фотограф и друг Шаляпина Виктор Панкратьев.
«Мы со Светличной дружили очень хорошо. Фотограф говорит, что у нас был роман? Он что, свечку держал? У нас была странная дружба. Так, видимо, виделось со стороны. Я находил в ней близкого человека. Она очень умная. С ней интересно было. Мы ходили друг к другу в гости. Она ко мне, я – к ней».
Как отметил исполнитель, их отношения длились примерно два года. Это было с 2010 по 2012 год.
«Куда-то гуляли. Ходили с ней вместе», — заявил он.
При этом Шаляпин не стал говорить, почему они перестали общаться.
«Она для меня, прежде всего, актриса, женщина. Светличная выглядела очень хорошо. Но именно она решила перестать со мной общаться. Хотя мне было с ней очень комфортно. Она, конечно, интересная женщина, творческая. С ней есть, о чем поговорить. Я с мамой своей ее познакомил. Она ездила со мной в Волгоград», — заявил музыкант.