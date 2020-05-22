«Дядя Федя подал руку помощи»: Анна Кошмал вспомнила съемки в пятых «Сватах»

Актриса Анна Кошмал в прямом эфире Instagram ответила на вопросы своих поклонников. Естественно, что всех интересовала ее работа в сериале «Сваты», где ей досталась роль Жени Ковалевой, девочки-гота.

«Помогли замечательные люди, которые меня окружали. Я, если честно, была напугана. Не знала, что делать, не знала всю кухню этого сериала. Дядя Федя Добронравов подал руку помощи. Благодарна режиссеру Андрею Яковлеву, который терпел все мои заикания, все забытые тексты. Я смогла в итоге расслабиться и выполнила режиссерскую задачу». Анна Кошмал

Также актриса отметила, что не знает, когда выйдут на экраны «Сваты-7».

«Если вам скажут, когда — мне напишите. У меня, конечно, ностальгия по Жене Ковалевой», — заявила звезда.

Также актриса ответила на некоторые другие вопросы. Она сказала, что ее сын похож на нее. «Мы с мужем тоже похожи», — отметила она.

Кошмал подчеркнула, что не общается с Владимиром Зеленским, президентом Украины.