«Вся семья сдает анализы»: Мария Погребняк рассказала, что ее муж заразился коронавирусом

Супруга футболиста «Урала» Павла Погребняка Мария заявила, что ее муж действительно болен коронавирусом нового типа. При этом она отметила, что болезнь протекает в легкой форме.

«О коронавирусе супруг узнал лишь в Екатеринбурге. Сейчас вся наша семья, как контактные первой группы, сдает анализы на COVID-19». Мария Погребняк

Отметим, что у звездных родителей три сына. О коронавирусе Павел Погребняк узнал случайно. Команда «Урал» в ближайшее время приступит к тренировкам. У всех игроков были взяты тесты. Тогда-то и стало известно о положительной пробе спортсмена. Добавим, что остальные игроки команды сдали отрицательные тесты на коронавирус.

Кстати, в расположении команды вернулись уже все футболисты, кроме румынского легионера Эрика Бикфалви. Он должен прибыть в уральскую столицу транзитом через Самару. К чемпионату страны, который возобновится 21 июня, «Урал» будет готовиться на своей клубной базе под Сысертью. В первой игре после паузы «шмели» сразятся с казанским «Рубином», сообщает «Комсомольская правда-Екатеринбург».