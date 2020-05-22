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Звездный гость

«У меня просто был шок»: гуляющую по Лондону звезду Playboy ущипнули за ягодицу

По словам модели, мужчина умудрился сделать это, проезжая мимо на велосипеде.

«У меня просто был шок»: гуляющую по Лондону звезду Playboy ущипнули за ягодицу
Мария Лиман получила образование в Ростове-на-Дону, теперь учится в Англии. Фото: globallookpress.com

26-летняя российская модель Мария Лиман, которую карантин настиг во время учебы в Англии, пожаловалась на лондонских велосипедистов. Звезда мужского журнала Playboy (украсила собой знаменитый календарь издания на 2017 год) рассказала поклонникам в Instagram, что уже дважды становилась их жертвой.

Первый случай произошел вечером после занятий, когда красавица вышла из здания и ждала такси, которое отвезет ее домой. Девушка следила за машиной в приложении своего смартфона, когда мимо нее пролетел грабитель на велосипеде. Мужчина попытался выхватить телефон из рук россиянки, но промахнулся и вместо этого оторвал пуговицу на ее пиджаке. Лиман пишет, что подобные происшествия в английской столице не редкость, хотя по улицам развешано множество камер наблюдения.

«А вот вчера (21 мая 2020. — Прим. авт.) была история. Я гуляла спокойно вдоль Гайд-парка и велосипедист ущипнул меня за ягодицу. У меня просто был шок. Я считаю, что на улицах Лондона нужно быть очень осторожной», — пишет Мария.

Поклонники модели пишут в комментариях, что она выглядит настолько сексуально, что легко провоцирует мужчин на подобные действия. Добавим, что слава звезды Playboy, очевидно, понравилась девушке. Несмотря на то, что Лиман пытается построить карьеру актрисы и телеведущей, большая часть ее постов в социальных сетях продолжает содержать откровенные снимки.

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