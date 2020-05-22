Глеб Матвейчук и Елена Глазкова станут родителями во второй раз

Композитор Глеб Матвейчук в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» признался, что скоро во второй раз станет отцом. Его гражданская супруга актриса Елена Глазкова сейчас находится на шестом месяце беременности. В семье уже есть дочка Алиса. Девочке в этом году исполнится два года.

«Мы познакомились с Леной на русской неделе кино в Греции. Это случилось на улице. Лена стояла в водолазке и сразу привлекла мое внимание. Она разговаривала с организатором фестиваля. Потом мы пошли в караоке. Я спел и покорил ее. Попросил ее телефон, и мы стали общаться. Я долго ухаживал за Леной».

Глеб Матвейчук

«Это случилось на сольном концерте. Он, когда исполнял красивую песню, то в промежутке подошел и вручил мне кольцо. Это выглядело симпатично и знаменательно. Мы хотели сыграть свадьбу, но неожиданно начался токсикоз. Я была в тот момент беременна Алисой. Перенесли торжество. Хотели в этом году сыграть свадьбу в Швейцарии, но опять начался токсикоз. Снова помешала беременность. В следующем году точно поженимся», — сказала Елена Глазкова.

В студии появилась и гражданская жена композитора. Она вспомнила, как Матвейчук сделал ей предложение руки и сердца.