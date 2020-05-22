«Мы не были готовы к детям»: Матвейчук объяснил, почему Макеева так и не родила ему ребенка

Композитор и продюсер Глеб Матвейчук в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему за семь лет брака у них с актрисой Анастасией Макеевой так и не появилось совместных детей.

Ранее актриса утверждала, что муж все время занимался своей карьерой и не хотел ребенка от нее.

«Мы, если честно, были оба не готовы к детям. Мы занимались своими карьерами. Хотели детей в будущем. Настя играла в мюзикле «Чикаго» год. Я снимался в шоу. Потом Настя снималась у режиссера Карена Шахназарова. Там надо было все время носить платье с корсетом. О какой тут беременности может идти речь? Мы оба отодвигали это событие, но его не случилось».

Глеб Матвейчук

Как отметил композитор, он любил Макееву, но их чувствам было не суждено прожить долго.