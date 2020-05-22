Матвейчук не предал Балуева, у которого Макеева хотела забрать спектакль «Территория страсти»

Композитор Глеб Матвейчук в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» признался, что его бывшая супруга актриса Анастасия Макеева хотела стать продюсером спектакля «Территория страсти», в который вложил свои деньги актер Александр Балуев. Именно он был режиссером постановки, которая с успехом шесть лет шла в театрах страны.

«Мы стали активно ездить на гастроли. Настя неожиданно захотела стать продюсером спектакля «Территория страсти», где играла главную роль. Я сказал, что этого никогда не будет, потому что гениальный продюсер этого спектакля — Александр Балуев, который вложил огромные деньги в его создание». Глеб Матвейчук

Как отметил композитор, Макеева позвонила его маме художнику-гримеру, пытаясь взять ее в союзницы.

«Она хотела, чтобы мы подписали договор, согласно которому она продюсер этого спектакля. Мама тоже ответила ей отказом. С того момента начался конфликт между ними», — сказал Матвейчук.

Продюсер заметил, что Макеева продолжала делать все возможное, чтобы забрать спектакль у Балуева.