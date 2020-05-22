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«Есть актрисы талантливее Насти»: Матвейчук пригласил в спектакль с Макеевой бывшую девушку

По его словам, требовалось спасать гастроли, поэтому он пошел на такой шаг.

«Есть актрисы талантливее Насти»: Матвейчук пригласил в спектакль с Макеевой бывшую девушку
Матвейчук объяснил, почему пригласил в спектакль бывшую девушку/http://globallookpress.com/

Композитор Глеб Матвейчук в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему пригласил на небольшую роль в свой спектакль «Территория страсти» бывшую девушку актрису Светлану Бельскую. При этом его тогдашняя жена актриса Анастасия Макеева была задействована в главной роли. Позже Макеева говорила, что Бельская со своей задачей не справилась, потому что не обладает вокальными данными.

«В тот момент надо было спасать гастроли. Настя сама помогала Свете готовиться к роли. Со Светой были отношения, когда я учился в консерватории. У нее была совсем небольшая роль. Света предложила помочь, выучила эту роль. Она не претендовала на полноценный состав. Потом я увидел выступление Анастасии, где она обвиняет коллегу в непрофессионализме. Но у Светы вообще-то есть высшее актерское образование».

Глеб Матвейчук

Как сказал композитор, тогда его покоробили слова жены. Он заметил, что Макеева не имела права так отзываться о коллеге.

«Безусловно, есть более талантливые, красивые, профессиональные актрисы, чем Анастасия. Сто процентов. Но это не дает им возможности обвинять и унижать достоинства другого человека», — сказал Глеб Матвейчук.

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