«Отношения не может разрушить мама»: Глеб Матвейчук объяснил, почему расстался с Макеевой

Композитор и продюсер Глеб Матвейчук в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему распался его брак с актрисой Анастасией Макеевой. Ходило много слухов, что причина кроется в маме актера, которая была изначально против этого брака. Об этом говорила и сама Макеева.

«Мы познакомились с Настей на репетициях мюзикла «Монте-Кристо». Я тогда только окончил учебу и поступил в театр Моссовета. Настя активно снималась в кино. На фоне обмена творческим опытом мы начали дружить. Я учил ее петь, она делилась актерскими навыками со мной. Примерно через полгода мы стали встречаться. Предложение Насте я делал как раз во время мюзикла «Монте-Кристо». Глеб Матвейчук

Как заметил продюсер, брак — это определенный труд.

«Любовь — не картинка. Все наши публикации о семейной жизни были ее инициативой. Я это не поддерживал. Я все-таки больше интроверт», — сказал он.

Композитор заметил, что мама никак не влияла на их совместную жизнь с Макеевой.