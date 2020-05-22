«Отношения не может разрушить мама»: Глеб Матвейчук объяснил, почему расстался с Макеевой

Композитор и продюсер Глеб Матвейчук в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему распался его брак с актрисой Анастасией Макеевой. Ходило много слухов, что причина кроется в маме актера, которая была изначально против этого брака. Об этом говорила и сама Макеева.
«Мы познакомились с Настей на репетициях мюзикла «Монте-Кристо». Я тогда только окончил учебу и поступил в театр Моссовета. Настя активно снималась в кино. На фоне обмена творческим опытом мы начали дружить. Я учил ее петь, она делилась актерскими навыками со мной. Примерно через полгода мы стали встречаться. Предложение Насте я делал как раз во время мюзикла «Монте-Кристо».
Как заметил продюсер, брак — это определенный труд.
«Любовь — не картинка. Все наши публикации о семейной жизни были ее инициативой. Я это не поддерживал. Я все-таки больше интроверт», — сказал он.
Композитор заметил, что мама никак не влияла на их совместную жизнь с Макеевой.
«Отношения не может разрушить мама. Мы их разрушили сами. Любовь умирает, если люди не искренни друг к другу. У нас был яркий период, а потом все пошло неправильно. Влюбленность, когда смотришь на партнера через розовые очки. Прошло время, и я объективно посмотрел на человека. Я не мог смириться с некоторыми вещами. Мы сами виноваты, что брак распался. Я не считаю, что этот брак был ошибкой. Мы оба получили опыт. Никакая мама в нашем разрыве не виновата», — подчеркнул Матвейчук.