Эдите Пьехе в семнадцатый раз не дали звание почетного жителя Санкт-Петербурга

В соцсетях и на страничке исполнительницы по этому поводу царит негодование.

Певице Эдите Пьехе уже в семнадцатый раз не дали звание почетной жительницы Санкт-Петербурга. Парламент города утвердил в этом году других людей, которые, как здесь посчитали, достойны этого звания.

Отметим, что народную артистку СССР Эдиту Пьеху каждый год номинируют на это звание, но все никак его не присвоят. Ее поклонники в соцсетях в последние дни активизировались. Они не понимают, почему, к примеру, это звание в свое время присвоили экс-тренеру санкт-петербургского «Зенита» голландцу Дику Адвокату, а Пьеха все время оказывается «в пролете».

больше по теме Эдита Пьеха поделилась редким кадром своего первого мужа Александра Броневицкого Известный композитор ушел из жизни в 1988 году.

Депутат Максим Резник заметил, что очень переживает, почему такой достойный человек, как Эдита Пьеха, много сделавшая для города на Неве, не получает звания. По его словам, он обращался в соответствующие органы власти, но пока услышан не был, сообщает «МК».