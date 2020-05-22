Тутберидзе прорабатывает варианты возвращения в Россию из Америки, где гостит у дочери

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе в данный момент прорабатывает варианты возвращения в Россию из Америки. Наставница перед самым закрытием границ улетела к своей дочери Диане Дэвис в США. Дело в том, что в России закрылась на карантин школа фигурного катания «Хрустальный», где тренер занималась со своими спортсменами. В ближайшее время тренировки могут возобновиться.

Отметим, что в США Тутберидзе много времени проводила со своей дочкой. Диана Дэвис выступает в парном катании с Глебом Смолкиным, сообщает ТАСС.

Кстати, группа Тутберидзе приостановила свои тренировки еще 21 марта. Именно в США наставница узнала, что от нее к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко перешла одна из ее самых талантливых учениц пятнадцатилетняя Александра Трусова.

больше по теме Трусова назвала Тутберидзе великим тренером и объяснила свой уход к Плющенко Как отметила фигуристка, иногда в жизни надо сделать ответственный шаг.

Кстати, после этих известий Этери Тутберидзе отписалась в соцсетях от Трусовой. Эксперты склонны считать, что в последнее время Трусовой уделялось мало внимания, поэтому она и приняла решение сменить наставника.