Анатолий Руденко поделился редким кадром с женой-актрисой и дочкой с отдыха в Италии

Актер Анатолий Руденко в Instagram опубликовал редкий кадр со своей супругой актрисой Еленой Дудиной и дочкой Миленой. Снимок был сделан в Италии, где до пандемии коронавируса отдыхала семья. Судя по всему, Анатолий Руденко очень устал на карантине. Он спросил своих подписчиков, когда уже все это закончится.

«Италия. Теперь остается только вспоминать. Надолго ли? Кто знает, когда там границы откроют?» Анатолий Руденко

В ответ пользователи предложили популярному актеру приехать в их регионы. «Приезжайте к нам в Дагестан. У нас горы, море и классный воздух», «Приезжайте в Астрахань. Пиво, рыба и лотосные поля».

Напомним, что в свое время у Анатолия Руденко были романы с актрисами Ольгой Семиной, Татьяной Арнтгольц. Кроме того, он три года жил с актрисой Дарьей Поверенновой, которая старше его на десять лет. Что касается Дудиной, то ранее у нее был роман с режиссером Станиславом Говорухиным. Он старше девушки на 53 года.