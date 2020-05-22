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Звездный гость

Дмитрий Иванов пообещал проанализировать слова Жорина, что тому дана команда «идти до конца»

Тренер по игре в сквош намекнул, кто может быть причастен к возможному нападению на него.

Дмитрий Иванов пообещал проанализировать слова Жорина, что тому дана команда «идти до конца»
Иванов подозревает Жорина в нападении/https://www.instagram.com/ivanovsport/

Пятый супруг певицы Лолиты тренер по игре в сквош Дмитрий Иванов, который угодил на днях с многочисленными травмами в больницу, заявил, что его здоровью уже ничего не угрожает. Он стал лучше себя чувствовать. При этом он признал, что уже несколько дней находится в палате под присмотром медиков, а не дома.

«Анализирую слова адвоката Жорина, который после суда заявил, что ему дана команда идти до конца».

Дмитрий Иванов

Как отметил спортсмен, все-таки необходимо сохранять человеколюбие и уважение к оппоненту. Как сказал Иванов, ему сейчас сложно отвечать на звонки журналистов. Он постарается всем ответить письменно, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, ранее адвокат Сергей Жорин заявил порталу Teleprogramma.pro о своей непричастности к нападению на бывшего мужа Лолиты. Он представлял ее интересы в громком бракоразводном процессе. Жорин, который ранее нелестно отзывался об Иванове, пожелал спортсмену скорейшего выздоровления.

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