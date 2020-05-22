«Он только успел забрать обед у двери»: подруга Моргуновой раскрыла подробности смерти ее сына

Максиму было всего 52 года.

Лариса Куликова, подруга диктора телевидения Светланы Моргуновой, раскрыла подробности смерти ее единственного сына Максима. Он известен тем, что вел программу на НТВ «Военное дело». Мужчина десять дней лечился дома от коронавируса, но болезнь оказалась сильнее.

Как отметила Куликова, информация, что Максим лечился самостоятельно, не соответствует действительности. При этом она отметила, что оказалась последней, кто разговаривал с 52-летним телеведущим.

«Он только успел забрать оставленный мной обед у двери и написать мне «мерси», как всегда… А потом мы всю ночь пытались попасть в квартиру… И все. Шок». Лариса Куликова

По словам Куликовой, у сына Моргунова было поражено 28 процентов легких. В последние дни жизни ему не хватало дыхания. Врачи приняли решение, что лечение можно продолжать дома. Судя по всему, опасность была недооценена. Она отметила, что Максим был педантичным человеком. Лечиться без рекомендаций медиков он бы никогда не стал, сообщает «Комсомольская правда».