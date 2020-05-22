«Мы родились с Максимом в один день»: Киркоров близко к сердцу принял смерть сына Моргуновой

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров в Instagram отреагировал на смерть в возрасте 52 лет от коронавируса сына диктора телевидения Светланы Моргуновой Максима. Он трудился в последнее время в пресс-службе музея-заповедника «Коломенское». Был на хорошем счету, пользовался уважением коллег.

«Наши мамы рожали нас с Максимом в одном роддоме и мы родились с Максимом в один день, дружили детьми, потом жизнь разбросала, и вот. Господи, тетя Света, сил тебе выдержать эту страшную трагедию». Филипп Киркоров

Как отметил Филипп Киркоров, сын Моргуновой возил матери продукты. Боялся, что она может подхватить коронавирус. В итоге не уберегся сам.

По словам поп-короля, выражение, что время лечит, в данном случае неуместно. Светлану Моргунову, как он считает, оно точно не вылечит, потому что она потеряла сына, которого безумно любила. Диктор сейчас просто убита горем. Как отметил музыкант, он всегда будет помнить сына Светланы Моргуновой, с которым дружил в детстве и о котором у него только хорошие воспоминания.