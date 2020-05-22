«Прохору было чуть за 20, Светличной – 70»: друг рассказал о тайном романе Шаляпина

По словам фотографа Виктора Панкратьева, десять лет назад певец был близок со звездой «Бриллиантовой руки».

Друг музыканта Прохора Шаляпина фотограф Виктор Панкратьев заявил, что десять лет назад у исполнителя был бурный роман со звездой картины «Бриллиантовая рука» Светланой Светличной.

«Прохору было чуть за 20, Светличной – 70. Почти полувековая разница в возрасте не помешала их отношениям. Было видно, как Светлана расположена к Прохору. Рядом с ним она не была похожа на пожилую даму». Виктор Панкратьев

По словам фотографа, Светличная буквально расцвела рядом с молодым любовником. Стала надевать мини, делала красивый макияж. При этом он не знает, почему их пути в итоге разошлись. По его словам, они были очень красивой парой.

Напомним, что Светличная не так давно отметила 80-летие. У нее двое детей от актера Владимира Ивашова. Муж звезды ушел из жизни в далеком 1995 году. Что касается Шаляпина, то он был женат ранее на возрастной даме Ларисе Копенкиной, сообщает «Комсомольская правда».

Отметим, что после в жизни Шаляпина появилась пианистка из Киева Виталина Цымбалюк-Романовская. Правда, построить счастья с бывшей женой народного артиста Армена Джигарханяна музыкант не сумел. Сейчас в его сети угодила миллионерша из Канады по имени Татьяна. Ей всего сорок лет.