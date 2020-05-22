Тульская медсестра в прозрачном костюме и бикини оказалась нереальной красоткой

Тульская медсестра Надежда из инфекционного госпиталя, которая прославилась на весь мир своим прозрачным костюмом и бикини, оказалась очень симпатичной дамой. В телеграм-канале «НеМалахов» появился снимок красавицы. Девушке на фотографии примерно 20-25 лет. Она необычайно симпатична.

Напомним, что скандал вокруг медсестры из Тулы не утихает уже несколько дней. Девушку засняли на рабочем месте в бикини и прозрачном костюме. Между тем, один из врачей этой же клиники поддержал коллегу. Он сказал, что в таких прозрачных костюмах на работе появлялась не она одна. Дело в том, что в данной спецодежде очень жарко и ходить в ней просто нереально.

Мужчина также отметил, что пациенты, которые сфотографировали медсестру, на самом деле должны радоваться. Не каждому улыбается удача увидеть медработника в таком виде.

Кстати, поддержал девушку и губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Он поблагодарил медработника за труд и сказал, что никаких санкций к ней применять не будут, сообщают тульские «Вести».