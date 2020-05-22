«Медведей в домах держали, а посуду на вечерах уже не били»: историк о ляпах в сериале «Великая»

Пользователи Сети нашли очередную забаву – обсуждать новый сатирический британско-австралийский сериал «Великая», вышедший на днях на видеосервисе Hulu. Кинокартину о судьбе императрицы Екатерины II называют стебом над российской историей.

Чего только стоит тот факт, что благодаря режиссеру Колину Бакси граф Орлов обрел индусские корни, а князь Ростов вообще стал афроамериканцем.

Ну, а присутствие медведя во дворце уже никого не удивляет. Это Россия, детка, и она не изменилась с екатерининских времен.

Ну, а если серьезно, Запад традиционно тяготеет к толерантности и мультикультурности и отражает это в кинематографе.

Например, в фильме «Мария Магдалена» с участием Хоакина Феникса афроамериканцем сделали апостола Петра, поэтому превратить в обладателя темной кожи князя Ростова сам Бог велел. К тому же этот фильм — явная пародия на российскую историю.

Вообще, сериал «Великая» начинается с того, что немецкая принцесса София Фредерика приезжает в Россию и сталкивается с местными «варварскими» нравами.

Так, в одном из эпизодов Петр III спускает на мини-парашюте собаку с балкона. Другие представители знати также ведут себя, как дикари, не имеющие представления об этикете и нормах морали: напиваются, дерутся, разбивают стаканы.

И самое главное — в этом фильме появляется основной символ России – медведь. Куда без него, родимого.

Роль Екатерины сыграла актриса Эль Фаннинг, а Петра III – Николас Холт. Образ князя Ростова воплотил темнокожий актер Абрахам Попула, а Григория Орлова – Саша Дхаван.

Сами создатели сериала подчеркивают, что их творение относится к комедийным фильмам. И видимо, заранее догадываясь о реакции россиян, снабдили начало кинокартины титром: «Местами правдивая история».

О разнице между реальностью и вымыслом мы поговорили с известным историком, публицистом, автором многих книг об эпохе Екатерины II Алексеем Шишовым.

— Как на самом деле относились к немецкой принцессе Софии Августе Фредерике Ангальт-Цербстской — будущей императрице Екатерине II, когда она только приехала в Россию?

— Поскольку принцесса была невестой наследника престола, то каких-то особых антипатий со стороны окружающих она испытывать не могла.

В свои годы будущая царица была очень умной девушкой. Приехав в Россию, когда ей едва исполнилось 15 лет, немецкая принцесса поняла, что это ее судьба и стала изучать русский язык.

И когда она входила в православную веру, то читала молитвы уже на русском языке. Императрица Елизавета Петровна была так тронута этим фактом, что даже расплакалась.

Будучи еще принцессой, София умела ладить с людьми, начиная с графинь-бабушек и, заканчивая гвардейскими солдатами.

— Что собой представляло российское высшее общество, которое окружало будущую императрицу?

— Это была придворная знать. Те люди, которые имели право входа во дворец и право присутствия на всех приемах: родовитые князья, графы, то есть, каких-то случайных людей со стороны — богатых купцов, промышленников, негоциантов — там не было.

Также можно вспомнить о дипломатах европейских держав, присутствующих на светских приемах. Кроме того, все балы и вечера имели право посещать офицеры гвардии.

— В сериале «Великая» зритель снова видит Топтыгина и то, как придворная знать бьет стаканы…Неужели в XVIII веке и правда так развлекались при дворе?

— В каких-то домах медведей действительно могли держать. Что касается битья посуды, то время Петра I уже прошло, и на вечерах стаканы уже не били.

Общество, напротив, старалось показать себя воспитанным. Конечно, кто-то мог напиваться и некрасиво себя вести, но в отношении особ императорской фамилии все было почтительно.

— В сериале значительное место уделяется графу Григорию Орлову – одному из фаворитов Екатерины. Какую роль он действительно играл в ее судьбе?

— Между ними была любовь. Но, в отличие от Григория Потемкина, Орлов иногда мог забываться, много командовать, что не нравилось Екатерине.

И однажды его послали в командировку в Москву побороться с эпидемией оспы. А вскоре у Екатерины II уже был новый фаворит. Тогда Орлов понял, что его время уже ушло…

Он, кстати, был очень богатым человеком, который ни от кого не зависел. А другой любимец царицы — Григорий Потемкин, напротив, относился к императрице очень уважительно.

Если она его называла «Гришенька, любимый», то Потемкин в письмах писал: «Матушка государыня». Он свое место знал, несмотря на то, что многие литераторы считают его некоронованным царем Юга России. Я об этом писал в своих книгах.

— Как вы относитесь к той вольности, которую позволяют себе создатели сериала, сделавшие Орлова индусом?

— Я участвовал примерно в 70 передачах, снимался в фильме о Суворове и понял, что режиссер имеет право на выдумку, на фантазию.

И он может пойти на такие шаги, если хочет сделать фильм необычным. В этом не надо видеть ничего грешного. Хотя англичане к России всегда относились ревниво – только из-за того, что она ходила по морям со своим Андреевским флагом.

Но если бы меня попросили написать рецензию на этот фильм, я бы не воспринимал этот факт как ошибку и какую-то неприглядность. Это у них юмор такой.