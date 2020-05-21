«Эта тема закрыта навсегда»: Алена Гаврилова расставила все точки в отношениях с Эмином

Поклонники пары обвиняли модель в том, что она отдала дочь певцу.

Вторая супруга Эмина Агаларова, Алена Гаврилова, расставила все точки в отношениях с азербайджанским певцом. О расставании артиста с моделью стало известно неделю назад. Весть о разводе немало удивила аудиторию, ведь ничего подобного исхода не предвещало. Сразу после заявления Агаларов начал размещать на личной странице совместные видео и фото с общей дочерью Афиной. Тогда же в голове аудитории поселилось подозрение, что общая наследница не живет с матерью. Гаврилова подверглась острой критике, на которую поспешила ответить.

Так, в комментариях под последней записью Гаврилова заявила, что дочь продолжает жить с ней, но доказывать это фотографиями девочки она не будет, поскольку чужое мнение ее абсолютно не интересует. Об Эмине Алена говорить и вовсе не хочет, поскольку обсуждения доставляют ей боль.

«Мы разошлись! Выставлять ничего не хочу и не собираюсь! Разговор закончен! Это тема на моей странице закрыта теперь навсегда», — отчеканила она.

Сам Агаларов, судя по всему, не унывает. В личном микроблоге Эмин делится забавными видео, на которых открыто улыбается и смеется. В Сети же тем временем предлагают найти для азербайджанца новую жену: так, среди кандидаток неожиданно оказались даже Юлия Барановская и Агата Муцениеце.