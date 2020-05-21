15-летний сын актрисы из «Счастливы вместе» трагически погиб дома у бабушки

Сериал «Счастливы вместе» полюбился многим зрителям. И хоть его съемки завершились в 2013 году, актеры, которые в нем снимались, время от времени появляются в СМИ. На этот раз печальные новости касаются Юлия Дробот. У девушки произошло несчастье: ее 15-летний сын Даниил трагически погиб. Он находился у бабушки дома. Юноша гостил у родственницы вместе с двоюродным братом.

Как оказалось, наследник Дробот курит, поэтому перед сном он отправился на балкон. Когда мальчик долго не возвращался, его кузен забеспокоился и пошел посмотреть, где он. Очутившись на пустом балконе, парень осознал, что случилось страшное. Прибывшие по вызову врачи констатировали смерть подростка.

По некоторым данным, Даниил проживал с мамой, папой и младшим братом. По словам членов семьи, в последнее время юноша вел себя очень странно, выглядел нервным. Отмечается, что проблемы появились около двух месяцев назад. В марте этого года сын Юлии поступил благородно, вступившись за девушку на улице, которая подверглась издевательствам хулиганов. Парня сильно избили. Он попал в больницу со множественными травмами, в том числе и травмой головы. Даниил пережил несколько операций и провел под присмотром медиков почти месяц, пишет сайт mk.ru.

Наследник Дробот почти окончил девятый класс и увлекался фехтованием. У него была необычная мечта — отучиться на режиссера-осветителя.