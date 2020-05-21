«Мести быть не может»: Жорин ответил на слухи о причастности к возможному избиению Иванова

Некоторые подписчики тренера по игре в сквош считают, что адвокат приложил к этой истории руку.

Адвокат Сергей Жорин, который в бракоразводном процессе певицы Лолиты с пятым мужем, тренером по игре в сквош Дмитрием Ивановым, представлял интересы исполнительницы, в разговоре с корреспондентом портала Teleprogramma.pro отреагировал на историю с возможным избиением спортсмена.

Напомним, что Иванов сейчас с различными травмами находится в клинике. По одной из версий, его избили неизвестные, по другой – он угодил в ДТП.

Известно, что Жорин и Иванов во время процесса не раз открыто оскорбляли друг друга. Некоторые подписчики спортсмена в соцсетях уже выразили уверенность, что адвокат может быть причастен к этой истории.