«Мести быть не может»: Жорин ответил на слухи о причастности к возможному избиению Иванова

Адвокат Сергей Жорин, который в бракоразводном процессе певицы Лолиты с пятым мужем, тренером по игре в сквош Дмитрием Ивановым, представлял интересы исполнительницы, в разговоре с корреспондентом портала Teleprogramma.pro отреагировал на историю с возможным избиением спортсмена.
Напомним, что Иванов сейчас с различными травмами находится в клинике. По одной из версий, его избили неизвестные, по другой – он угодил в ДТП.
Известно, что Жорин и Иванов во время процесса не раз открыто оскорбляли друг друга. Некоторые подписчики спортсмена в соцсетях уже выразили уверенность, что адвокат может быть причастен к этой истории.
«Никакой мести с моей стороны быть не может, потому что мы оба друг другу высказали, что думаем. Я сам из СМИ узнал, что Иванов находится в больнице. Если эта информация с его госпитализацией правда, то я хочу выразить ему слова поддержки. Несмотря на то что в суде мы были оппонентами, я ему ничего плохого не желал и не желаю. Судебный процесс — судебным процессом, но здоровье — самое важное. Скорейшего ему выздоровления».