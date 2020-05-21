Молодая жена Андрея Макаревича ушла с подругой в горы на пикник в Израиле

Молодая супруга музыканта группы «Машина времени» Андрея Макаревича Эйнат Кляйн в Instagram рассказала, как проводит время на самоизоляции в Израиле. Девушка, которая, напомним, на 30 лет моложе певца, ушла с подругой на пикник в самарийские горы.

«Около Ар Арель у меня есть любимый деревянный стол с лавками и видом на библейский Шило, раскопки ханаанской стены, оливковые рощи и, безусловно, гектары виноградников, поставляющие урожай в достойнейшие винодельни страны». Эйнат Кляйн

Как отметила Эйнат Кляйн, на третьем часу их застолья вяленые томаты, артишоки, видов пять сыров, анчоусы и багет либо были съедены, либо стали из-за температуры неприлично теплыми. Тогда они с подругой решили переместиться в тень лоз.

больше по теме Андрей Макаревич лишен возможности видеться с молодой женой-израильтянкой Эйнат Кляйн моложе музыканта на 30 лет.

Отметим, что Андрей Макаревич не так давно случайно проболтался в радиоэфире, что женился. Из-за пандемии пара сейчас разлучена. Добавим, что девушка занимается туристическим бизнесом, но во время пандемии нашла себя в продаже вина.