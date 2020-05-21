Последствия эпидемии: кризис в издательском деле оказался крайне силен в России

Без помощи государства до 70% издательств в стране могут объявить о банкротстве к концу года.

Эпидемия коронавирус ударила не только по кинобизнесу в стране, также сильно пострадали и книжные издатели. По сообщению РИА «Новости», потери издателей уже составляют более двух миллиардов рублей и это всего за два месяца карантина. По суммарным подсчетам, за год эта цифра вырастет до 15 миллиардов. Представители Российского книжного союза решили обратиться к государству, чтобы хоть как-то уменьшить ущерб.

Одной из главных причин огромных потерь является закрытие книжных магазинов. Именно в них продавали до 70% от всех книг. Да, люди начинают покупать книги в интернете, но в гораздо меньших количествах. По словам представителей Российского книжного союза, до 70% предприятий, связанных с книжной отраслью, вынуждены будут приостановить свою деятельность и объявить о банкротстве, если государство не сможет помочь.