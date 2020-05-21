«Держите нас с Резо в тонусе»: Михалкова о детях, которые родились в один день с разницей в два года

Актриса Надежда Михалкова в Instagram тепло поздравила с днем рождения своих детей от актера Резо Гигинеишвили. Нине 21 мая исполнилось девять лет. Ее брат Ваня ровно на два года младше.

Как отметила звезда, 21 мая ее любимый день. Ей очень сложно описать свою любовь к наследникам.

«Спасибо, что нас с Резо держите в тонусе, скучать не приходится». Надежда Михалкова

Также актриса отметила, что каждый раз 21 мая в 8:30 утра у них в доме раздается звонок. Голос произносит: «Доброе утро, это капитан Америка! Ну что, начнем квест?» Звезда, правда, так и не пояснила, кто звонит по утрам. Не исключено, что это ее бывший супруг.

Напомним, что Надежда Михалкова и популярный актер и режиссер Резо Гигинеишвили сыграли свадьбу в 2010 году. Еще через год они венчались в Грузии. На торжестве присутствовали только самые близкие родственники. В 2017 году брак рухнул. Ради детей они сохранили хорошие отношения.