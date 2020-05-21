«Мойдодыр»: Оксана Федорова читает «ужастик» для малышей
«Сказки на ночь»
«Мойдодыр»
Лера Кудрявцева: «От братьев Запашных отвернулась родня»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

«С женой расписались через три дня после знакомства»: Юрий Грымов рассказал о супруге

По словам режиссера, у его возлюбленной в момент их первой встречи был другой молодой человек.

«С женой расписались через три дня после знакомства»: Юрий Грымов рассказал о супруге
Грымов женился спустя три дня после знакомства/http://globallookpress.com/

Режиссер Юрий Грымов в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своей супруге. С женой Анной они вместе уже 30 лет.

«Я однажды подвез девушку, калымил в те годы таксистом по Москве. Уже через три дня мы расписались. Конечно, никакой пышной свадьбы у нас не было. Она в те годы работала врачом в поликлинике. Потом я узнал, что у нее должна была быть свадьба с другим молодым человеком. Я об этом, конечно, в момент нашего знакомства не знал. Родители ее нас пытались разлучить. Но вот мы уже 30 лет вместе и счастливы».

Юрий Грымов

Как отметил Юрий Грымов, у них в семье родилась прекрасная дочь Антонина. Девушка окончила университет в Сорбонне.

«Для жены, наверное, этот скорый союз со мной был большим испытанием. Брак все-таки требует тонкой настройки. Ты человека должен воспринимать целиком. Если у тебя нет любви, то ты никогда не будешь счастлив с человеком», — сказал Юрий Грымов.

Тэги

Анна ГрымоваНовости googleПрограмма "Судьба человека"Юрий Грымов
Loading...