«Думал, что Америка – вечный праздник»: Юрий Грымов объяснил, почему уехал из США в Россию

По словам режиссера, он быстро понял, что это не его страна.

Режиссер Юрий Грымов, автор огромного количества рекламных роликов и клипов на телевидении, в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему в свое время не остался работать в Америке, а вернулся в Россию.

«Я закончил институт истории культуры, потом режиссеру. И уехал в Лас-Вегас. Это было в 1992 году. Ставил в Америке шоу. Собирался оставаться в этой стране. Но в России пришли времена, когда надо было кому-то снимать рекламу. Я думал, что Америка – это вечный праздник, но понял, что это не моя страна». Юрий Грымов

Как отметил режиссер, в России как раз начало развиваться новое телевидение.

«Я захотел строить и открывать телеканалы. И я уехал из США. В России плотно на протяжении восьми лет занимался рекламой. Я снял более шестисот роликов и видеоклипов за эти годы. Это, скажу я вам, очень много», — заметил он.

Также он вспомнил забавную историю из прошлого.