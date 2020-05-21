Неизвестные могли жестоко избить бывшего мужа Лолиты

Тренер по игре в сквош Дмитрий Иванов находится в клинике с тяжелыми травмами.

Тренер по игре в сквош Дмитрий Иванов доставлен в одну из клиник Москвы с тяжелыми травмами. Не исключено, что пятому мужу певицы Лолиты потребуется помощь челюстно-лицевого хирурга.

Отметим, что на данный момент у следователей, которые уже заинтересовались этой историей, две основные версии. По одной из них, Иванов попал в ДТП. По другой версии, он стал участником потасовки и был жестоко избит неизвестными.

Добавим, что в палату к Иванову пускают только самых близких людей. Рядом с ним все время находится его новая подруга Ольга Кулиева.

Любопытно, что представители Дмитрия Иванова всячески скрывают факт нахождения спортсмена в больнице. Якобы он с головой ушел в работу и в ближайшие несколько недель на связь с представителями прессы выходить не намерен.

Напомним, что буквально несколько недель назад Дмитрий Иванов развелся со своей супругой Лолитой. Певица по этому поводу даже открыла шампанское. Судебный процесс длился практически год, сообщает «СтарХит».