В Сеть попал снимок Аллегровой в белоснежном платье, сделанный четверть века назад

На фанатской страничке певицы Ирины Аллегровой в Instagram появился архивный кадр, который был сделан примерно четверть века назад. На фотографии можно увидеть «шальную императрицу» в белоснежном платье и ее давнего друга композитора Игоря Крутого. Причем мэтр еще с волосами. У него на снимке виден достаточно большой животик. Сейчас Крутой выглядит иначе. Он заметно похудел с тех пор.

«Знаете, откуда кадр?» — спросили фанаты Ирины Аллегровой, которые ведут ее страничку. Пользователи без проблем определили, что снимок был сделан в 1996 году на шоу «Незаконченный роман» в ГЦКЗ «Россия». В те годы Игорь Крутой и Ирина Аллегрова, можно сказать, были не разлей вода. Композитор написал несколько знаковых песен для исполнительницы, благодаря чему она и стала известной на всю страну.

«Молодые, красивые, талантливые», «Какая же Ирина красивая женщина!» — отметили пользователи.

Напомним, что Ирина Аллегрова четыре раза была замужем. Ее последний супруг танцор Игорь Капуста скончался два года назад.