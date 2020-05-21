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Дочь Любови Успенской измазала свою детскую фотографию краской

На снимке Татьяне Плаксиной не больше пяти лет.

Дочь Любови Успенской измазала свою детскую фотографию краской
Дочь Успенской опубликовала детский снимок/http://globallookpress.com/

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в Instagram опубликовала красивый архивный снимок. На фотографии совсем еще маленькая девочка, которой не больше пяти лет. При этом зачем-то Татьяна Плаксина измазала свою красивую фотографию краской. Как известно, девушка неплохо рисует. Что она этим хотела сказать — остается только догадываться.

Многие подписчики не прошли мимо этого факта. «Ну зачем же фотографию-то такую красивую испортили?» «Таня, вы в детстве были очень красивой», «Мне кажется Таня таким образом хочет порвать все связи со своей мамой и всячески намекает», — заявили в комментариях пользователи.

Напомним, что несколько дней назад Любовь Успенская в очередной раз напомнила, что между ней и дочкой больше нет никаких связей. Исполнительница отказалась помогать наследнице. Как сказала «королева русского шансона», больше дочь для нее не существует.

Добавим, что Татьяна Плаксина уехала в США, где за ней присматривает отец. Девушка преподает йогу, а также пробует заработать деньги на продаже своих картин.

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