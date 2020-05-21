Пресняков рассекретил милое домашнее имя своей жены

Наталья Подольская накануне отметила свое 38-летие. Увы, но празднество не получилось фееричным из-за пандемии коронавируса – вместе с супругом Владимиром Пресняковым и сыном Артемием она уже два месяца старательно соблюдает режим самоизоляции.

Тем не менее день рождения порадовал девушку. Тем более, это двойной праздник – у Натальи есть сестра-близнец Юлиана, как две капли воды похожая на нее. А еще певице было тепло в этот праздник благодаря внимаю мужа. Скоро они отметят с музыкантом 10-летие свадьбы, но их чувства по-прежнему горячи. Чего только стоил последний пост Владимира в Instagram!

«ЛЮБОВЬ МОЯ!!! Я сделаю ВСЕ, чтобы ты каждый божий день была счастлива! С днем рождения, Тусенька!» — обратился Пресняков к Подольской.

Из этого милого сообщения стало понятно, как зовет музыкант свою благоверную дома.