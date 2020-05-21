«Развод – не пиар»: Ермолаева объяснила, почему после расставания публикует снимки с бывшим мужем

Модель Нелли Ермолаева, которая получила широкую известность благодаря своему участию в проекте «Дом-2», объяснила, почему после расставания с бывшим мужем Кириллом Андреевым на ее страничке периодически появляются совместные фотографии с экс-супругом. Многие поклонники звезды посчитали, что девушка просто решила попиариться на разводе, которого на самом деле нет.

Как сказала Ермолаева, с супругом она действительно разъехалась. По ее словам, у нее нет в планах мыслей кого-то обмануть. С Кириллом, как она сказала, они остались хорошими друзьями. На этом и выстроились их отношения.

Как отметила Нелли Ермолаева, общество не привыкло к тому, что когда люди разводятся, то поддерживают нормальное общение. Все думают, что должны быть контры, вражда. Она не без оснований считает, что это абсолютно неправильно, сообщает «СтарХит».