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«Развод – не пиар»: Ермолаева объяснила, почему после расставания публикует снимки с бывшим мужем

По словам участницы шоу «Остров героев», они смогли ради ребенка сохранить добрые отношения.

«Развод – не пиар»: Ермолаева объяснила, почему после расставания публикует снимки с бывшим мужем
Ермолаева подтвердила расставание с мужем/https://www.instagram.com/ermolaevanelly/?utm_source=ig_embed

Модель Нелли Ермолаева, которая получила широкую известность благодаря своему участию в проекте «Дом-2», объяснила, почему после расставания с бывшим мужем Кириллом Андреевым на ее страничке периодически появляются совместные фотографии с экс-супругом. Многие поклонники звезды посчитали, что девушка просто решила попиариться на разводе, которого на самом деле нет.

Как сказала Ермолаева, с супругом она действительно разъехалась. По ее словам, у нее нет в планах мыслей кого-то обмануть. С Кириллом, как она сказала, они остались хорошими друзьями. На этом и выстроились их отношения.

Как отметила Нелли Ермолаева, общество не привыкло к тому, что когда люди разводятся, то поддерживают нормальное общение. Все думают, что должны быть контры, вражда. Она не без оснований считает, что это абсолютно неправильно, сообщает «СтарХит».

«Наш развод — это не пиар. Я никогда на таких темах не пиарюсь и никому не советую!»

Нелли Ермолаева

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Кирилл АндреевНелли ЕрмолаеваШоу "Дом-2"
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