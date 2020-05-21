«Даже тут получилась лучше Медведевой»: фанаты остались в восторге от снимка Загитовой на правах

Фигуристка, как только ей исполнилось 18 лет, получила водительское удостоверение.

Подписчики на фан-страничке олимпийской чемпионки Пхенчхана Алины Загитовой в Instagram пришли в восторг от фотографии спортсменки на водительском удостоверении. Напомним, что как только звезде исполнилось 18 лет она сразу пошла получать права. Удостоверение ей выдали в Управлении ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Любопытно, что и здесь фанаты не удержались и начали сравнивать Загитову с ее давней соперницей — серебряным призером Олимпиады Евгенией Медведевой, которая сейчас выступает под руководством канадского наставника. «Даже тут получилась лучше Медведевой», «Алина даже на права разрешили фотографироваться с улыбкой», — заметили пользователи.

Добавим, что Алина Загитова примерно год назад была замечена за ездой без прав. Тогда ей только исполнилось 17 лет. Фигуристка ездила по одной из сельских улиц на автомобиле. Она сама выложила скандальное видео в Сеть. Тогда часть поклонников осудили фигуристку, которая нарушила правила и закон.

Правда, этот эпизод так и остался без внимания ГИБДД. Никакой ответственности звезда не понесла.