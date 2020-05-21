«На самоизоляции»: Татьяна Кравченко вспомнила эпизод из «Сватов», где все герои ходят в масках

Поклонники без труда определили, из какого сезона популярного сериала этот момент.

Актриса Татьяна Кравченко, которая, как и многие артисты, страдает из-за пандемии и отсутствия работы, в Instagram разместила фрагмент из сериала «Сваты». На кадрах можно увидеть главных героев ленты в масках. Эта серия сейчас, надо признать, как никогда актуальна.

«На самоизоляции. Помните сезон?» — задала вопрос своим подписчикам популярная актриса.

Многие пользователи без проблем вспомнили, что речь идет о третьем сезоне сериала «Сваты». Некоторые отметили, что данные действия происходят в шестой серии.

Напомним, что третий сезон сериала «Сваты» снимался в 2009 году. В этой части между сватами, которые ранее часто вступали в конфликты, наступило перемирие. Правда, собутыльник Ивана Будько Митяй не дает никому расслабиться. Также в гости к главным героям на лето приезжает юная Женечка Ковалева, которую оставляют под присмотром семейства Будько.

Добавим, что съемки седьмой части «Сватов», предварительно, продолжатся в июле в Белоруссии. Это планировалось сделать в мае, но в планы вмешался карантин.