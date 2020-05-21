«Лень бриться, тысяча чертей!»: Асмус с симпатичными усиками стала похожа на мушкетера

Актриса Кристина Асмус решила разыграть своих подписчиков в Instagram. Она разместила снимок, на котором подрисовала себе симпатичные усики. Супруга юмориста Гарика Харламова вмиг стала напоминать героя Михаила Боярского из небезызвестной картины про мушкетеров.

«Чет лень бриться, тысяча чертей!» Кристина Асмус

«Кристина, умеете вы рассмешить», «Усы в общем-то вам к лицу. Мужу, наверное, тоже понравятся», «Кристина, как хорошо, что у вас все в порядке с чувством юмора», — заявили пользователи.

Отметилась в комментариях и продюсер певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина. «Ходи так. Тебе идет», — заметила она.

Отметим, что в этом году Кристине Асмус исполнилось 32 года. Популярность она получила благодаря роли Варвары Черноус в сериале «Интерны». В 2013 году Кристина Асмус вышла замуж за юмориста Гарика Харламова. Примерно через год в семье родилась дочь Анастасия. В этом году девочке исполнилось шесть лет.