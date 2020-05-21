«Ты любишь людей»: Юлия Пересильд нежно поздравила старшую дочь от Учителя с днем рождения

Актриса Юлия Пересильд в Instagram нежно поздравила свою старшую дочь Анну с днем рождения. Девочке исполнилось 11 лет.

«Моя девочка, мой друг, моя радость. Столько людей и твоих, и моих друзей тебя поздравили. У тебя много талантов, но один я особенно ценю — ты любишь людей! Любишь дружить! Тебе нравится делать своим друзьям подарки, сюрпризы, ты переживаешь, если что-то у них не так. Сбереги этот талант!»

Юлия Пересильд

Как отметила Юлия Пересильд, она желает своей старшей дочери, чтобы та любила мир вокруг себя. И научилась видеть в нем свет и добро. Юлия Пересильд при этом назвала свою дочь нежным цветочком.

Отметим, что у Юлии Пересильд есть также дочь Мария. Она на три года младше Ани. Отцом дочерей актрисы является прославленный российский режиссер Алексей Учитель. Он на 33 года старше Юлии Пересильд. Ему в этом году исполнится 69 лет.

Добавим, что в браке с продюсером Кирой Саксаганской у Учителя родился сын Илья. Ему сейчас 28 лет.