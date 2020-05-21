«Меньше работы – больше времени с ребенком»: Эмин после разговоров о разводе не отходит от дочери

Музыкант чуть ли не каждый день выкладывает снимки с маленькой Афиной от Алены Гавриловой.

Музыкант Эмин Агаларов в Instagram поделился новым снимком со своей дочкой Афиной от модели Алены Гавриловой. Девочка, напомним, появилась на свет в звездной семье в самом конце 2018 года – 31 декабря.

Надо отметить, что Эмин в последнее время практически каждый день выкладывает снимки с наследницей. На свежей фотографии девочка находится вместе с отцом в бассейне. Певец поднял ее над своей головой. Судя по всему, в период пандемии все свободное время артист проводит с наследницей. Собственно, и сам Эмин этого не скрывает.

«Меньше работы – больше времени с ребенком». Эмин Агаларов

больше по теме Эмин поделился снимком двадцатилетней давности времен своей жизни в США На архивном кадре исполнителю 20 лет.

Отметим, что не так давно Эмин сообщил о расставании со своей супругой Аленой Гавриловой. Вместе пара была всего несколько лет. При этом пока музыкант не пояснил, почему решил поставить точку в их отношениях. Взяла паузу и его супруга. Она ранее говорила, что обязательно выскажется по этому поводу, но сначала ей надо осознать произошедшее.