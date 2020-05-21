Эмин поделился снимком двадцатилетней давности времен своей жизни в США

Музыкант Эмин Агаларов в Instagram разместил архивный снимок, который был сделан 20 лет назад. В те годы исполнитель еще жил в США. Из Америки в Россию он вернулся в 2001 году. На фотографии певец в кожаной куртке со своими друзьями.

«20 лет назад. Когда все думали, что они из не вышедшей серии «Крестного отца». Эмин Агаларов

Отметим, что несколько дней назад музыкант опубликовал информацию о том, что разводится со своей супругой моделью Аленой Гавриловой. Эта девушка в далеком 2004 году выиграла титул «Мисс Мордовия» на конкурсе красоты. Она подарила музыканту дочь Афину, с которой он часто публикует в последнее время снимки.

Ни сам Эмин, ни его супруга толком не пояснили, что произошло в их семье. Жена музыканта лишь обмолвилась, что ей надо дать время, чтобы переварить произошедшее. Алена Гаврилова обещала позже рассказать, что творится в их семье.

Добавим, что ранее Эмин Агаларов был женат на дочери президента Азербайджана Лейле Алиевой. Этот союз рухнул, несмотря на общих детей у супругов.