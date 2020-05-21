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«По серому волку соскучилась?»: Андреева в красной шапочке сравнила себя с героиней сказки

Как отметила телеведущая, из-за пандемии она лишена возможности видеться с мамой и бабушкой.

«По серому волку соскучилась?»: Андреева в красной шапочке сравнила себя с героиней сказки
Андреева не видит маму и бабушку из-за пандемии/http://globallookpress.com/

Популярная телеведущая Екатерина Андреева в Instagram разместила снимок, на котором она в стильной красной шапочке. Звезда в этот момент находилась в своем автомобиле. Судя по всему, она отправилась на работу.

«И куда это я в красной шапочке собралась? Неужто по серому волку соскучилась? Нет, встретиться с серым разбойником пока не входит в мои планы! Да и мама с бабушкой изолированы далеко на даче, до них не доедешь. Поэтому они обойдутся без пирожков — стройнее будут».

Екатерина Андреева

Также телеведущая отметила, что в ее планах организовать прямой эфир в Instagram с одной из своих подруг. Разговор 22 мая зайдет о путешествиях и здоровье.

Телеведущая пошутила, что для более здоровой атмосферы эфир будет организован «на швейцарских заливных лугах». Кругом будут ходить буренки, которым предстоит своими бубенцами отгонять всю нечисть.

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