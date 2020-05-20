Звезда «Физрука» и «Елок» Даниил Вахрушев дал совет молодым актерам, как «покорить Москву»

Как он отметил, надо быть всегда честным с самим собой.

Актер Даниил Вахрушев, который получил широкую известность благодаря работам в «Физруке» и «Елках», стал гостем «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». В студии он дал совет, как молодым и начинающим актерам, стремящимся к славе, добиться успеха в Москве. Сам он когда-то приехал в столицу из Архангельской области.

«Надо быть исключительно честным прежде всего перед самим собой. Надо понимать, что тебе нравится, а что нет в этом мире. Если пишешь музыку, то пиши только ту, которая тебе нравится. Если хочешь быть театралом, то ставь этюды, которые тебе нравятся. Только так ты будешь развиваться». Даниил Вахрушев

Также актер признался, что он большой модник. Оказывается, у него огромная коллекция одежды.