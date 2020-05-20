Даниил Вахрушев вспомнил, как Дмитрий Нагиев учил его плакать в «Физруке»

Актер Даниил Вахрушев стал гостем «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». В студии он признался, что обожает работать с актером и телеведущим Дмитрием Нагиевым. Они пересекались уже в нескольких проектах.

«Мы играли с ним в «Физруке», потом в «Елках», где он играл моего отчима. Он однажды не выдержал и спросил: «Ты что издеваешься надо мной? Мы все время вместе». Я ему в ответ задал тот же вопрос. Когда меня спрашивают, кто мой кумир, Дмитрий Владимирович всегда попадает в этот список. Он очень профессиональный артист. Он, к примеру, подходил ко мне, когда мы снимались в «Физруке». Рассказывал, как заплакать в кадре. У него это прекрасно получается. Нагиев — кладезь профессиональных находок. Он незаметно делится своими навыками с молодежью. При этом всегда держит марку». Даниил Вахрушев

Как сказал Вахрушев, он старается что-то брать у каждого опытного актера, с которым пересекается на съемках.