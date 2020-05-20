Коронавирус против «Оскара»: киноакадемия может перенести церемонию вручения премии в 2021 году

Коронавирус повлиял на киноиндустрию сильнее, чем многие думают. Вот уже много недель закрыты кинотеатры, а съемки фильмов только недавно разрешили продолжить, и не во всех странах мира.

Так что совсем не удивительно, что американская киноакадемия серьезно думает над тем, чтобы перенести 93-ю церемонию вручения премии «Оскар» на более позднюю дату. Как сообщает издание Variety, по стандартному плану награждение должно пройти 28 февраля 2021 года, но, судя по сведениям журналистов, рассчитывать на это не стоит.

В данный момент представителям СМИ неизвестны дополнительные подробности, хотя многие издания утверждают, что перенос «Оскара» — пока что лишь слух. Представители киноакадемии предпочитают эту информацию не комментировать.

Напомним, в конце апреля этого года из за CoViD-19 были внесены правила в отбор картин для кинопремии. Получить номинацию теперь могут даже проекты, которые не выходили в кинотеатрах, а появились лишь на онлайн-платформах.