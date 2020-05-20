«Положили в больницу с пневмонией»: тесть Харатьяна не дожил до своего 85-летия один месяц

В недавнем интервью актер театра и кино рассказал о постигшей их семью утрате. Из-за тяжелой болезни скончался тесть Дмитрия Харатьяна. Как выяснилось, Владимира Майко доставили в больницу с пневмонией. Мужчина сдал анализ на CoViD-19, результаты теста были отрицательными. Под наблюдением врачей отец Марины (супруга артиста. — Прим. ред.) провел несколько дней. На фоне развивающейся болезни его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. И спустя пять-шесть суток мужчина скончался. Как выяснилось, Майко не дожил до своего юбилея всего месяц.

«Мои близкие и знакомые очень тяжело болели. Недавно у моей жены Марины умер отец — он не дожил до своего 85-летия всего один месяц», — приводят «Известия» слова Дмитрия Харатьяна.

С серьезным диагнозом столкнулся и отец заслуженного артиста России. Медики обнаружили у Вадима Мкртичевича правостороннее воспаление легких. Как говорит Дмитрий, к счастью, болезнь протекала в легкой форме и без высокой температуры. Мужчина также сдал анализ на коронавирус, и он не подтвердился. Сейчас Харатьян-старший находится дома. Ему тоже почти 85 лет. Артист уточнил, что его папа уже практически поправился, пропил антибиотики и сейчас чувствует себя хорошо.

Напомним, что в браке с Мариной Майко у Дмитрия Харатьяна появился долгожданный наследник — сын Иван. В марте ему исполнилось 22 года.