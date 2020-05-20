Нить из жемчуга, кольцо Bulgari: стала известна стоимость подарков Загитовой на 18-летие

Фанаты олимпийской чемпионки корейского Пхенчхана Алины Загитовой предоставили отчет о подарках, которые они подарили фигуристке на 18-летие. Оказалось, что фанаты серьезно потратились ради своей любимицы. Всего она получила презентов от поклонников на сумму 250 тысяч рублей.

Фигуристке преподнесли нить из жемчуга, 49 шариков, букет из 301 розы, еще по 101 цветку вручили маме и бабушке Алины, а самым дорогим подарком стало кольцо Bulgari за 157 тысяч рублей.

Отметим, что фанаты Алины Загитовой не в первый раз делают для своей любимой фигуристки щедрые подарки. К примеру, на годовщину победы на чемпионате мира они также вручали ей презенты. Поклонники отмечали, что у них нет спонсора. Все деньги на подарки они выделяют из личных средств, сообщает «Спорт-Экспресс».

Алина Загитова в декабре прошлого года огорошила общественность, что делает приостановку в карьере. Позже стало известно, что она вовсе не собирается вешать коньки на гвоздь. В ее планах выучить четверные прыжки, без которых, как считают эксперты, в современном фигурном катании делать нечего и бороться за золотые награды на крупных турнирах просто нереально.