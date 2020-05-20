«У Ксении Анатольевны больше»: Рудковская озвучила свой заработок в «Инстаграме»

Светская львица объяснила, почему выставляет свою жизнь напоказ и что ей дает сотрудничество с Домами мод.

Яна Рудковская является одной из самых известных продюсеров в стране. К тому же она является настоящей модницей. На самоизоляции девушка то и дело хвасталась своими нарядами, брендовыми сумками и туфлями. Превзойти ее в этом может разве что Филипп Киркоров, то он недавно выставил свои наряды от-кутюр на продажу, решив освободить гардероб. В новом выпуске передачи «Острожно, Собчак!» ей пришлось ответить на вопросы, которые волнуют многих ее хейтеров.

Рудковская объяснила, почему выставляет свою жизнь напоказ. Она подчеркнула, что зарабатывает деньги честным трудом и имеет право тратить гонорары на то, что посчитает нужным.

«Можно каждого человека, который добился чего-то в своей жизни, и являющегося человеком обеспеченным, упрекать за то, что он эти деньги заработал. Просто поймите, у меня Instagram связан с люксом. У меня контракты с самыми дорогими автомобилями. У мужа «Порш» и «Ролс-Ройс», а у меня только «Порш». Я дружу с большими Домами мод, не буду говорить какими, но условно миллион долларов (около 71 миллиона рублей. — Прим. ред.) в год я зарабатываю только на Instagram. Ко мне идут в основном люксовые бренды. У Ксении Анатольевны больше, около двух, а у меня миллион», — высказалась Яна.

Собчак попыталась выяснить, какую выгоду в финансовом плане продюсер получает, сотрудничая с люксовыми брендами, так как она не получает за это деньги. По словам Рудковской, недавно она устроила дома званый ужин совместно с Dior. Ей приятно, что такой бренд согласился на такое мероприятие, и уверена, что другие клиенты получили бы отказ. Также всегда светская львица получает подарки и эксклюзивные вещи.