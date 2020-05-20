В Сети появились снимки Добрынина из «Сватов» с женой, дочкой и приемным сыном

На фанатской страничке в Instagram звезд сериала «Сваты» появились снимки актера из этой картины Николая Добрынина, которого все поклонники знают как Митяя, с его нынешней семьей.

Под красивыми фотографиями рассказ актера о своих близких людях. Как отмечал Николай Добрынин, его третья жена Екатерина Комиссарова – редкая женщина. Она может в съемочный день актера проснуться ночью, сложить ему бутерброды, налить в термос чая. Супруга — очень заботливая женщина. В семье, как он говорил, четко поделены обязанности. Он полностью обеспечивает родных деньгами, а они создают ему комфорт после тяжелого трудового дня.

Также актер рассказывал, что усыновил сына Михаила от второго брака с дочкой актрисы Маргариты Тереховой Анной, когда ребенку было два годика. Он считает его родным сыном.

«О том, что он приемный, Миша узнал в 11 лет и страшно удивился. Его познакомили с биологическим папой, с бабушкой и дедушкой. Я сильно переживал, как может отреагировать подросток, не запутается ли, не испортит ли это наших с ним отношений. Но Мишка мне сказал: «Расслабься, мой папа — ты». Николай Добрынин

Отметим, что ранее у актера также был неудачный брак с бывшей актрисой Ксенией Лариной. Она его однокурсница. Вместе они были пять лет, а потом расстались.