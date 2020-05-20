Замашки мажора: Прилучный встретится с приставами из-за долга по квартире

Актер из сериала «Мажор» в очередной раз оказался в центре малоприятной истории. По поступившей информации, 32-летний Павел Прилучный проиграл суд коммунальщикам. Как утверждают издания светской хроники, экс-возлюбленный Агаты Муцениеце за семь месяцев накопил внушительный долг за квартиру на Речном вокзале. Так, артист должен был оплатить порядка 80 тысяч рублей. По сведениям Telegram-канала Mash, суд в полном объеме удовлетворит иск фонда капитального строительства Москвы. Таким образом, в ближайшее время Павлу придется встретиться с судебными приставами. К слову, представители Прилучного информацию о крупной задолженности по квартире и прошедшем судебном заседании никак не комментируют. Молчит и сам актер.

Примечательно, что в июне Павла ждет новый суд. Актер из сериала «Мажор» разводится с Агатой Муцениеце. За восемь лет совместной жизни пара успела обзавестись двумя наследника. Первенцу супругов — сыну Тимофею семь лет. А дочке Мии всего четыре годика. Отметим, что экс-возлюбленная актера не собирается препятствовать его общению с детьми. Ранее Агата сообщила, что она была вынуждена переехать из загородного дома в квартиру, забрав с собой сын и дочь. Муцениеце надеется, что им с Павлом удастся сохранить дружеские отношения ради общих детей.

Не так давно Агата утверждала, что счастлива с мужем. Ведущая вокального проекта «Голос. Дети» на Первом канале говорила о том, что у нее есть чувства к Прилучному. При этом Муцениеце заверила, что главное для нее — это дети. Экс-возлюбленная актера готова сделать все для того, чтобы они росли в спокойной обстановке.