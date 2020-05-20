«Злобный старикашка»: Боярский предложил «воспитывать» актеров гнилыми помидорами

В настоящее время народный артист живет со своими близкими на даче под Питером.

Михаил Боярский в эфире радио «Комсомольская правда» признался, что дожил до того момента, когда основную радость ему доставляет общение с внуками. Живя в самоизоляции с родственниками на даче под Питером, он с радостью нянчится с ними.

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Михаил Сергеевич самокритично заметил, что «пока еще» сам передвигается и способен своих внучат носить на руках и самостоятельно ходить в аптеку. А во время пандемии превратился в водителя для своей жены, которая не прекратила работу в театре и записывает представления для онлайн-показов. Их, к слову, 70-летний Боярский признавать не желает, как и игру современных актеров.

Для того, чтобы служители Мельпомены работали лучше, народный артист предложил вспомнить забытую традицию, когда зрители приходили на представления с гнилыми помидорами и забрасывали ими артистов, если увиденное им не нравилось.

Впрочем, любимец публики предупредил – серьезно его слова воспринимать не стоит.