«Злобный старикашка»: Боярский предложил «воспитывать» актеров гнилыми помидорами

Михаил Боярский в эфире радио «Комсомольская правда» признался, что дожил до того момента, когда основную радость ему доставляет общение с внуками. Живя в самоизоляции с родственниками на даче под Питером, он с радостью нянчится с ними.
Михаил Сергеевич самокритично заметил, что «пока еще» сам передвигается и способен своих внучат носить на руках и самостоятельно ходить в аптеку. А во время пандемии превратился в водителя для своей жены, которая не прекратила работу в театре и записывает представления для онлайн-показов. Их, к слову, 70-летний Боярский признавать не желает, как и игру современных актеров.
Для того, чтобы служители Мельпомены работали лучше, народный артист предложил вспомнить забытую традицию, когда зрители приходили на представления с гнилыми помидорами и забрасывали ими артистов, если увиденное им не нравилось.
Впрочем, любимец публики предупредил – серьезно его слова воспринимать не стоит.
«Нужно делать скидку на мой возраст. Все-таки я старый, злобный, ворчливый старикашка, которому уже ничто не интересно, кроме своей собственной семьи», — сказал он.