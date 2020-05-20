«Назвала дату смерти»: подруга Началовой рассказала о ее встрече с ясновидящей

Подруга и пиарщик Юлии Началовой, ушедшей из жизни более года назад, Анна Исаева на встрече со своими подписчиками в онлайн-режиме рассказала некоторые любопытные подробности из прошлой жизни. Оказывается, много лет назад певице предсказала ее кончину некая ясновидящая по имени Даша.

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«Я понимаю, что это выглядит сейчас нелепо, но ситуация такая была. У Юли случайно оказалась дома гадалка. Я тоже в это время была рядом с ней, по работе, я не организовывала эту встречу. Это было начало 2000-х. Там была еще соседка, очень близкая Юлина подружка», — поведала Исаева.

Началова мечтала тогда о мировой славе, поэтому решилась на разговор, ей не терпелось узнать, получится ли у нее. Кое-что о своей карьере певица все-таки узнала. Например, что ей поможет некий влиятельный мужчина. Девушка подумала, что это будет Басков, который сотрудничал с ней тогда на «России 1». Но потом оказалось, что это Киркоров. Именно король российской поп-сцены свел певицу с продюсером Мэрайи Кэри Уолтером Афанасьевым. С ним звезда записала альбом Wild Butterfly.

Многое из предсказанного не сбылось, однако в самом роковом ясновидящая все-таки не ошиблась.