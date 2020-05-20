«Назвала дату смерти»: подруга Началовой рассказала о ее встрече с ясновидящей

Подруга и пиарщик Юлии Началовой, ушедшей из жизни более года назад, Анна Исаева на встрече со своими подписчиками в онлайн-режиме рассказала некоторые любопытные подробности из прошлой жизни. Оказывается, много лет назад певице предсказала ее кончину некая ясновидящая по имени Даша.
«Я понимаю, что это выглядит сейчас нелепо, но ситуация такая была. У Юли случайно оказалась дома гадалка. Я тоже в это время была рядом с ней, по работе, я не организовывала эту встречу. Это было начало 2000-х. Там была еще соседка, очень близкая Юлина подружка», — поведала Исаева.
Началова мечтала тогда о мировой славе, поэтому решилась на разговор, ей не терпелось узнать, получится ли у нее. Кое-что о своей карьере певица все-таки узнала. Например, что ей поможет некий влиятельный мужчина. Девушка подумала, что это будет Басков, который сотрудничал с ней тогда на «России 1». Но потом оказалось, что это Киркоров. Именно король российской поп-сцены свел певицу с продюсером Мэрайи Кэри Уолтером Афанасьевым. С ним звезда записала альбом Wild Butterfly.
Многое из предсказанного не сбылось, однако в самом роковом ясновидящая все-таки не ошиблась.
«Даша четко назвала дату смерти моего отца и дату смерти Юли. Это правда», — сказала Исаева.