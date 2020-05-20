«Браво, Наташенька!»: Ветлицкая выпустила новый хит

Наталья Ветлицкая, находясь на карантине в далекой Испании, и переболев недугом, напоминающим коронавирус, решила продолжить свою творческую деятельность. Оставшись без поддержки своего коллектива, который помогал ей в записи песен и клипов, она практически самостоятельно выпустила демо-версию своего нового хита «Береза».

Звезда сама написала текст и музыку и напела песню на телефон, сделав аранжировку. А затем отправила ее своему звукорежиссеру, но и здесь столкнулась с трудностями.

«Аранжировщик мой, мой соратник, находится сейчас в какой-то глухой деревне, его студия закрыта, чуть ли не опечатана. Он попасть туда не может. Единственное, что он может – это поднять немножко голос в тех местах, где он звучит тише. Он даже баланс инструментов не может сделать», — пояснила певица.

Тем не менее, Ветлицкая по настоянию поклонников все-таки решила обнародовать результат своего труда. «Браво, Наташенька!», «Песня чудесная», «Спасибо за желание и готовность вернуться! Вас не хватало! Вы особенная», — отреагировали на композицию почитатели творчества артистки.